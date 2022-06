Procida 2022, l’isola si racconta con gli “Spartiti venuti dal mare” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiProcida (Na) – C’è una tarantella scritta dal compositore Èdouard Mangin nel 1859, brano leggero e grazioso: si chiama proprio così, “Procida”. E c’è il dramma lirico in due atti “Graziella”, ispirato al romanzo di Lamartine, con musiche di Antony Choudens e parole di Jules Barbier, un’opera del 1877, giunto ai giorni nostri purtroppo incompleto. E ancora: si chiama “A prucitana” un brano poco conosciuto, versi di Alba e musica di Alfredo Flocco, pubblicato nel 1902: unisce la bellezza dell’isola incantata con quella della donna che la abita: l’una si fonde nell’altra, l’una si rispecchia nell’altra, in un sogno che non ha mai fine. Valzer, polke, mazurke, tarantelle, scottish compongono il programma di “Spartiti venuti dal mare”, un percorso di riscoperta ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – C’è una tarantella scritta dal compositore Èdouard Mangin nel 1859, brano leggero e grazioso: si chiama proprio così, “”. E c’è il dramma lirico in due atti “Graziella”, ispirato al romanzo di Lamartine, con musiche di Antony Choudens e parole di Jules Barbier, un’opera del 1877, giunto ai giorni nostri purtroppo incompleto. E ancora: si chiama “A prucitana” un brano poco conosciuto, versi di Alba e musica di Alfredo Flocco, pubblicato nel 1902: unisce la bellezza delincantata con quella della donna che la abita: l’una si fonde nell’altra, l’una si rispecchia nell’altra, in un sogno che non ha mai fine. Valzer, polke, mazurke, tarantelle, scottish compongono il programma di “dal”, un percorso di riscoperta ...

