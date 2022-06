Obi-Wan Kenobi, recensione del quarto episodio: salvataggio intermedio (Di mercoledì 8 giugno 2022) La recensione del quarto episodio di Obi-Wan Kenobi, che pone le basi per la parte finale di questa avventura del cavaliere Jedi. Con la recensione di Obi-Wan Kenobi 1x04 siamo a oltre metà del tragitto previsto per la miniserie dedicata al vecchio maestro Jedi. Miniserie segnata da non poche controversie in seno al fandom del franchise, dalle solite polemiche di stampo sessista e/o razzista nei confronti dell'attrice Moses Ingram, che hanno costretto Ewan McGregor a dire apertamente sui social che chi si comporta in maniera tale non è da considerarsi fan di Star Wars, ai dubbi sull'effettivo uso della voce di James Earl Jones per le battute di Darth Vader, poiché nei titoli di coda si menziona anche il software Respeecher, già … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 8 giugno 2022) Ladeldi Obi-Wan, che pone le basi per la parte finale di questa avventura del cavaliere Jedi. Con ladi Obi-Wan1x04 siamo a oltre metà del tragitto previsto per la miniserie dedicata al vecchio maestro Jedi. Miniserie segnata da non poche controversie in seno al fandom del franchise, dalle solite polemiche di stampo sessista e/o razzista nei confronti dell'attrice Moses Ingram, che hanno costretto Ewan McGregor a dire apertamente sui social che chi si comporta in maniera tale non è da considerarsi fan di Star Wars, ai dubbi sull'effettivo uso della voce di James Earl Jones per le battute di Darth Vader, poiché nei titoli di coda si menziona anche il software Respeecher, già …

