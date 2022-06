Ms Marvel | su Disney+ in streaming da oggi

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Msè la prossima serie tratta dagli omonimi fumetti a sbarcare su Disney Plus, ina partire da8 giugno 2022! Ms.sarà la prossima serie tratta dai fumetti ad arrivare sugli schermi diinda8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati. Nei panni di Kamala Khan/Ms., protagonista di Ms., ci sarà Iman Vellani, al suo esordio come attrice. Ms.è una nuova serie originale che introduce il personaggio di Kamala Khan, un'adolescente americana musulmana che cresce a Jersey City. Gamer appassionata e vorace scrittrice di fan-fiction, Kamala è una mega fan dei supereroi con un'immaginazione smisurata, in particolare quando si tratta di Captain ...

Valentina Barzaghi Si puo' vedere su Arriva l' 8 giugno su+ l'attesissima nuova serie dall'universo. Si chiama " Ms." e ha come protagonista una ragazzina pakistana - americana di nome Kamala Khan , molto fan degli Avengers, che vive con ...Debutta oggi su+ la nuova serie Ms., con protagonista la giovane attrice esordiente Iman Vellani, pronta a conquistare il cuore e l'attenzione dei fan del MCU. Per l'occasione Panini Comics ha proposto ...Ecco tutto quello che dovete sapere sul debutto di Ms Marvel, la nuova serie del Marvel Cinematic Universe da oggi su Disney Plus.Nei primi due episodi il pubblico conosce Kamala e i personaggi che animano il suo mondo. C’è la sua praticante famiglia musulmana con cui spesso si trova in conflitto non riconoscendosi più in tanti ...