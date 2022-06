Mazzette all’ex Iacp | funzionario e coppia di coniugi dal giudice

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Corruzione e falso nell’abito dell’inchiesta sullaora Acer. Dopo la la richiesta di rinvio a giudizio presentata del pm Donatella Diana ilin pensione Giovanni Scafuro, insieme a due, è atteso dal gup del Tribunale di Nocera Inferiore Giovanni Pipola che dovrà decidere sull’istanza della procura nocerina. Il blitz è quello dello scorso inverno che portò agli arresti proprio Scafuro coinvolto nell’inchiesta a pochi giorni dalla pensione. Avrebbe preso 1.500 euro (a saldo d’una tangente da 3mila euro) dalle mani d’unadi incensurati di Castel San Giorgio che aveva usurpato un alloggio e voleva sanare l’occupazione abusiva. Per il sostituto procuratore Diana tremila euro sarebbe stata la “tariffa” per sanare l’occupazione abusiva ...

