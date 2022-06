Mascherine a scuola, Tar del Lazio: 'Restano obbligatorie' - Cronaca - quotidiano.net (Di mercoledì 8 giugno 2022) Noi facciamo ricorso come Lega al Tar", aveva detto Salvini a Skuola.net. E pure il virologo Matteo Bassetti ha definito la amscherina a scuola "una stupidaggine". Errore che pagano gli studenti. ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 8 giugno 2022) Noi facciamo ricorso come Lega al Tar", aveva detto Salvini a Skuola.net. E pure il virologo Matteo Bassetti ha definito la amscherina a"una stupidaggine". Errore che pagano gli studenti. ...

Advertising

ricpuglisi : Se io fossi @matteorenzi metterei immediatamente un veto sulle posizioni di @CarloCalenda -ispirate da @WRicciardi-… - Corriere : Scuola, il Tar: «Mascherine obbligatorie alla Maturità» - BisantiPietro : Per togliere le mascherine a scuola, non c'erano i tempi tecnici. Per obbligare ad indossarle per andare a votare,… - tempoweb : #Mascherine obbligatorie per gli esami a scuola, furia #Codacons contro il #Tar #8giugno #iltempoquotidiano… - Phil_83 : RT @ricpuglisi: Se io fossi @matteorenzi metterei immediatamente un veto sulle posizioni di @CarloCalenda -ispirate da @WRicciardi- su util… -