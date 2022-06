Maltempo: da Regione Lombardia interventi a Laglio e altre località del Comasco (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu.(Adnkronos) - Coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile prosegue l'azione di Regione Lombardia per dare supporto e assistenza ai territori colpiti dal Maltempo nel Comasco. Ecco la situazione nei comuni in seguito al sopralluogo dei tecnici degli Uffici Territoriali Regionali: - Laglio: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. Si valuta l'attivazione di un secondo pronto intervento; - Carate Urio: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. In corso verifiche per lo smaltimento del materiale; - Pognana: interessati tre corsi d'acqua del reticolo idrico minore: a Valle di Pozzuolo attivato pronto intervento per ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano, 8 giu.(Adnkronos) - Coordinata dall'assessore al Territorio e Protezione civile prosegue l'azione diper dare supporto e assistenza ai territori colpiti dalnel. Ecco la situazione nei comuni in seguito al sopralluogo dei tecnici degli Uffici Territoriali Regionali: -: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. Si valuta l'attivazione di un secondo pronto intervento; - Carate Urio: attivato un primo pronto intervento per rimozione materiale reticolo idrico minore, per un importo stimato di 100.000 euro. In corso verifiche per lo smaltimento del materiale; - Pognana: interessati tre corsi d'acqua del reticolo idrico minore: a Valle di Pozzuolo attivato pronto intervento per ...

