Lorenzo Fragola e il video dopo l’attacco di panico | “Non c’è vergogna alcuna”

(Di mercoledì 8 giugno 2022)ha pubblicato su Tiktok un breve filmato: il cantante spiega che le immagini lo ritraggono in un momento molto particolare, i postumi di un attacco di. E sottolinea i motivi che lo hanno spinto a pubblicarlo. “Questol’ho registrato subitoun attacco diche ho avuto alle 4 di notte. Posso dire che è un’esperienza terribile, ma volevo mostrarlo per dire a tutti quelli che soffrono di questa cosa che bisogna parlarne e farsi aiutare. Si tratta di un disturbo e non c’è”, scrive a corredo del breve filmato. Un modo quindi per combattere uno stigma, quello che spesso si accompagna a chi soffre di problemi di salute che non hanno a che fare con qualcosa di visibile. Quante volte di fronte alla ...

