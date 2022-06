LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si comincia (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.06 È partito Matthew Walls! Inizia la quarta tappa del Giro del Delfinato 2022! 13.05 Il grande favorito di oggi è ovviamente l’azzurro Filippo Ganna. Attenzione però anche agli alfieri della Jumbo-Visma Primoz Roglic e Wout Van Aert e al padrone di casa Remi Cavagna. 13.03 Si disputerà oggi la cronometro di 31,9 km da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Il primo corridore al via sarà Matthew Walls (BORA-Hansgrohe) alle ore 13:06. 13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta tappa del Giro del Delfinato 2022! Buongiorno e benvenuti amici ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA STARTLIST E GLI ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 13.06 È partito Matthew Walls! Inizia la quartadeldel! 13.05 Il grande favorito diè ovviamente l’azzurro Filippo Ganna. Attenzione però anche agli alfieri della Jumbo-Visma Primoz Roglic e Wout Van Aert e al padrone di casa Remi Cavagna. 13.03 Si disputeràla cronometro di 31,9 km da Montbrison a La Bâtie d’Urfé. Il primo corridore al via sarà Matthew Walls (BORA-Hansgrohe) alle ore 13:06. 13.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella quartadeldel! Buongiorno e benvenuti amici ...

