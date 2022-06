LIVE Giro del Delfinato 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo Ganna favorito della cronometro, ma occhio a Van Aert e Roglic (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del Giro del Delfinato 2022. Va oggi in scena la quarta tappa della manifestazione con l’Italia sicura protagonista grazie a Filippo Ganna: il gigante di Verbania gode dei favori del pronostico nei 31,9 km a cronometro con partenza da Montbrison e arrivo a La Bâtie d’Urfé. Percorso totalmente pianeggiante e privo di insidie altimetriche che richiederà grande esplosività e tenuta fisica. Oltre al Campione Mondiale nelle corse contro il tempo possono recitare un ruolo da protagonisti gli alfieri della Jumbo-Visma Primoz Roglic e ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alladeldel. Vain scena la quartamanifestazione con l’Italia sicura protagonista grazie a: il gigante di Verbania gode dei favori del pronostico nei 31,9 km acon partenza da Montbrison e arrivo a La Bâtie d’Urfé. Percorso totalmente pianeggiante e privo di insidie altimetriche che richiederà grande esplosività e tenuta fisica. Oltre al Campione Mondiale nelle corse contro il tempo possono recitare un ruolo da protagonisti gli alfieriJumbo-Visma Primoze ...

