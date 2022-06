Liberato giovane orso dopo investimento (Di mercoledì 8 giugno 2022) I primi due giorni di monitoraggio tramite il collare Gps del quale e' dotato l'orso M78, mostrano una buona mobilita' del giovane plantigrado, che sta riprendendo progressivamente contatto con il suo ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 8 giugno 2022) I primi due giorni di monitoraggio tramite il collare Gps del quale e' dotato l'M78, mostrano una buona mobilita' delplantigrado, che sta riprendendo progressivamente contatto con il suo ...

Liberato giovane orso dopo investimento

I primi due giorni di monitoraggio tramite il collare Gps del quale e' dotato l'orso M78, mostrano una buona mobilita' del giovane plantigrado, che sta riprendendo progressivamente contatto con il suo ambiente. L'animale, rinvenuto lungo la SS43 a seguito di un investimento, e' stato curato per una ventina di giorni all'interno del centro faunistico del Casteller.

TRENTO - E' stato munito di radiocollare e liberato nei boschi della bassa val di Non (Trentino) il giovane orso maschio curato per 20 giorni nel centro faunistico del Casteller. L'animale era stato rinvenuto lungo la SS43 a seguito di un investimento.