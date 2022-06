Advertising

Il nuovo metodo legato a un sistema di misurazione oggettivo: una volta accertato il sinistro via al rimborso. Le parti vedono così alleggeriti gli oneri per istruire la ...In questo modo, Allianz reinventa il ruolo dell', elevandolo da semplice protezione a ... In questa nuova campagna, l'acquaquindi metafora di una vita da vivere con gioia e fiducia,... L'assicurazione diventa automatica: danno pagato anche senza denuncia Tra gli italiani cresce il bisogno d protezione, con la tutela della salute e della sfera famigliare che restano, oggi così come in futuro, i primi beni da assicurare. È quanto emerge dalla ricerca BV ...(Teleborsa) - Parola d'ordine incertezza. Il Covid lascia un segno profondo sulle aspettative di vita futura degli italiani: per 1 su 2 (48%) il prossimo decennio sarà caratterizzato da instabilità e ...