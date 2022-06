Kim Kardashian ritorna nel beauty e presenta Skkn by Kim (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kim Kardashian torna a far parlare di sé, questa volta presentando una nuova linea beauty: si intitola Skkn by Kim e propone tutti prodotti per skincare. Kim Kardashian è un’imprenditrice e, come tale, propone spesso nuove idee sul mercato. Dopo il successo raggiunto con Skims, il suo marchio fashion, l’influencer più seguita d’America ha lanciato un nuovo marchio beauty. I più attenti ricorderanno che in passato Kim aveva già presentato un marchio di make-up – KKW beauty – che tuttavia ha messo in pausa senza specificare quando o se ritornerà. Nel frattempo, l’influencer ha scelto di approfondire il tema e lanciare un nuovo marchio, questa volta focalizzandosi esclusivamente sui prodotti di skincare. Kim Kardashian. Crediti: ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 8 giugno 2022) Kimtorna a far parlare di sé, questa voltando una nuova linea: si intitolaby Kim e propone tutti prodotti per skincare. Kimè un’imprenditrice e, come tale, propone spesso nuove idee sul mercato. Dopo il successo raggiunto con Skims, il suo marchio fashion, l’influencer più seguita d’America ha lanciato un nuovo marchio. I più attenti ricorderanno che in passato Kim aveva giàto un marchio di make-up – KKW– che tuttavia ha messo in pausa senza specificare quando o se ritornerà. Nel frattempo, l’influencer ha scelto di approfondire il tema e lanciare un nuovo marchio, questa volta focalizzandosi esclusivamente sui prodotti di skincare. Kim. Crediti: ...

