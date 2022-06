Isola | Vladimir Luxuria durissima contro Lory Del Santo | “Sei una …”

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Da ormai alcuni mesi va in onda su Canale 5 la nuova edizione dell’dei Famosi, e tra i naufraghi maggiormente finiti al centro di scontri e polemiche vi troviamo proprio la nota attrice italianaDel. La maggior parte dei naufraghi si sono scagliatila celebre attrice, e proprio nel corso dell’ultima puntata anche l’opinionistasi è espressadi lei. Ma, per quale motivo? Quali sono state le sue parole? Facciamo un po’ di chiarezza.DelL’dei Famosi è sicuramente uno dei reality show che più di tutti riesce a mettere a dura prova coloro i quali scelgono di partecipare. Ed ...

Advertising

zazoomblog : “Mai visto nulla del genere”. Isola dei Famosi Vladimir Luxuria ha scoperto tutto: la naufraga ko - #visto #nulla… - MarySugarHeart : @Vassili10480183 #isola Purtroppo ieri sera in puntata è accaduto esattamente questo...Anzi,pretendono pure le scus… - SerenityG_90 : ??#Isola, #SoleilSorge si ‘dichiara’ a #NicolasVaporidis / Vladimir la punge “che c’è dietro?” - Indira813 : RT @xsempresarai: - Ale e Guenda che reggono il trash anche dallo studio con gli scherzi. - Nicolas, Edo e Carmen che si confermano i migli… - trashlansia : RT @mariahshoney_: Ma posso dire che a me vedere Vladimir Luxuria difendere con così tanto ardore un tizio che l’ha apostrofata al maschile… -

... Miguel Díaz - Canel, ha difeso l'operato diPutin inizia a vacillare. Per oltre due anni ... Nell'molti investitori stranieri e partner di affari esteri non vengono pagati da mesi. E per ...A questo punto nella discussione è intervenuta l'opinionista de L'dei FamosiLuxuria, presente in studio che ha preso le difese di Perna, accusando in modo simpatico la Tavassi di ...All'Isola dei Famosi continuano le polemiche e le discussioni. E proprio nel corso dell'ultima puntata andata in onda la nota naufraga Lory Del Santo si è trovata al centro di polemiche e discussioni.Il partner della Tavassi ha così raccontato la disavventura di cui è stato vittima la scorsa notte. Anche quest’ultima ha avuto da ridire su alcuni comportamenti della Tavassi di cui ha avuto esperien ...