Isola dei Famosi | Edoardo vivrebbe con l’ex malata | “Da dieci anni non esce di casa”

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) La prima a insinuare cheTavassiancora con la ex fidanzata è stata l’opinionista Arianna David nel corso di una delle ultime puntate di “Mattino 5” nella quale si commentavano appunto le dinamiche dell’dei2022. “Tempo fa mi sono trovata in un bar, incontro questa persona e mi dice che è molto amico di Guendalina Tavassi, ci ha fatto le vacanze insieme, sono andati in Sardegna ecc…” ha dichiarato la David, ” parlottando mi fa ‘Ma lo sai chevive da tempo con la sua ex fidanzata, una certa Lucia’”.dei, Nick ha minacciato Nicolas? La testimonianza diCrla tensione intorno ai naufraghi ...