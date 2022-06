Inghilterra-Italia in tv in chiaro: canale, orario e streaming Nations League (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto pronto per Inghilterra-Italia, match valido per il gruppo 3 di Nations League. Fischio d’inizio sabato 11 giugno alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play. Quattro punti per gli azzurri tra Germania e Ungheria. Contro Kane e compagni, Mancini cerca la scossa definitiva. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con una diretta testuale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 8 giugno 2022) Tutto pronto per, match valido per il gruppo 3 di. Fischio d’inizio sabato 11 giugno alle 20:45. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Rai 1 e insulla piattaforma Rai Play. Quattro punti per gli azzurri tra Germania e Ungheria. Contro Kane e compagni, Mancini cerca la scossa definitiva. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà compagnia con una diretta testuale. SportFace.

Advertising

GiovaQuez : Sarti (M5S): 'Non siamo in Inghilterra, Francia o America, siamo in Italia dove abbiamo una Costituzione e la separ… - Iperbole_ : @DavidCampitiell Non capisco: cosa c'entra? Mica il tweet è un confronto tra Inghilterra e Italia sui diritti! ?? - _Emanuele_C : @officialmaz Ho rivisto per un po' l'Italia dell'europeo. È va bene così. Qualche giornalista nei giorni scorsi gi… - DavidCampitiell : @Iperbole_ Questo non avvenne neanche sotto il fascismo. In Inghilterra la legge creò una discussione sull'omosessu… - DavidCampitiell : @Iperbole_ Turing fu condannato perché l'omosessualità era un reato in Inghilterra. A differenza dell'Italia in cui… -