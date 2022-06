Il ritorno in campo di Matteo Berrettini: Albot piegato in 3 set (Di mercoledì 8 giugno 2022) Matteo Berrettini torna a giocare e riparte con una vittoria. Al “Boss Open” di Stoccarda (torneo ATP 250), il tennista azzurro batte il macedone Radu Albot in tre set ed accedere ai quarti di finale del torneo, il primo su superficie in erba della stagione. Assente dai campi dal 16 marzo (ko con Kecmanovic ad Indian Wells) e dopo l’operazione alla mano destra del 29 marzo, c’era tanta curiosità per capire quanto potesse esprimere Matteo in campo alla sua prima apparizione dopo il lungo stop. Il numero 1 d’Italia ha risposto bene, vincendo agevolmente e senza soffrire contro un avversaria di gran lunga alla sua portata. Ora possibile un derby italiano con Lorenzo Sonego ma il piemontese dovrà prima superare il tedesco Struff. Vittoria di esperienza Il primo set di Matteo ... Leggi su zon (Di mercoledì 8 giugno 2022)torna a giocare e riparte con una vittoria. Al “Boss Open” di Stoccarda (torneo ATP 250), il tennista azzurro batte il macedone Raduin tre set ed accedere ai quarti di finale del torneo, il primo su superficie in erba della stagione. Assente dai campi dal 16 marzo (ko con Kecmanovic ad Indian Wells) e dopo l’operazione alla mano destra del 29 marzo, c’era tanta curiosità per capire quanto potesse esprimereinalla sua prima apparizione dopo il lungo stop. Il numero 1 d’Italia ha risposto bene, vincendo agevolmente e senza soffrire contro un avversaria di gran lunga alla sua portata. Ora possibile un derby italiano con Lorenzo Sonego ma il piemontese dovrà prima superare il tedesco Struff. Vittoria di esperienza Il primo set di...

