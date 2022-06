Il Napoli spara altissimo: anche il Bayern Monaco molla Osimhen (Di mercoledì 8 giugno 2022) Victor Osimhen è sul mercato, ma il Napoli lo vende solo per almeno 100 milioni di euro. Una cifra enorme che spaventa anche il Bayern Monaco. Il club tedesco si era fortemente interessato al 23enne attaccante del Napoli che nell’ultima stagione, nonostante il grave infortunio e le tante partite saltate, ha comunque segnato 18 gol in stagione. Mica poco, per un giocatore che ha avuto tantissima sfortuna, ma nei due anni in azzurro è andato sempre i doppia cifra. Così il Bayern Monaco aveva messo gli occhi su Osimhen, perché sa perfettamente che Lewandoski vuole il Barcellona ed ha deciso oramai di cambiare aria. Serve un attaccante, ma il Bayern è campione di bilanci, oltre che di trofei e difficilmente fa il passo più ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 8 giugno 2022) Victorè sul mercato, ma illo vende solo per almeno 100 milioni di euro. Una cifra enorme che spaventail. Il club tedesco si era fortemente interessato al 23enne attaccante delche nell’ultima stagione, nonostante il grave infortunio e le tante partite saltate, ha comunque segnato 18 gol in stagione. Mica poco, per un giocatore che ha avuto tantissima sfortuna, ma nei due anni in azzurro è andato sempre i doppia cifra. Così ilaveva messo gli occhi su, perché sa perfettamente che Lewandoski vuole il Barcellona ed ha deciso oramai di cambiare aria. Serve un attaccante, ma ilè campione di bilanci, oltre che di trofei e difficilmente fa il passo più ...

