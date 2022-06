I consiglieri di opposizione sono compatti sulla sfiducia a Natella

(Di mercoledì 8 giugno 2022) di Erika Noschese “E’ evidente l’incapacità dell’amministrazione di gestire il verde pubblico”. Così idiRoberto Celano, Elisabetta Barone, Claudia Pecoraro, Mimmo Ventura, Donato Pessolano e Corrado Naddeo (Antonio Cammarota e Michele Sarno assenti giustificati a causa di impegni lavorativi mentre di Dante Santoro non si hanno notizie) a proposito della mozione diche presenteranno nei prossimi giorni contro l’assessore alle Politiche Ambientali, Massimiliano. “De Luca accusa, parla di un’amministrazione incapace ma è lui a reggere i fili da trent’anni, i deluchiani devono votare laformalmente corresponsabili, seppur non nei fatti, dell’abbandono, degrado e dello sfascio in cui versa la città – ha ...

tvoggi : VERDE PUBBLICO DI SALERNO, L’OPPOSIZIONE SFIDUCIA L’ASSESSORE NATELLA “E’ Vincenzo De luca il vero responsabile del… - alby61 : @VittorioXlater @SimonellaD @ItaliaViva Per fare un esempio, Renzi dice no a Lagalla a Palermo. Bonifazi è altri ri… - lillidamicis : Presentata interpellanza dai Consiglieri di opposizione. Ecco quanto scrivono, nella interpellanza, inoltrata al S… - lillidamicis : Presentata interpellanza dai Consiglieri di opposizione. Ecco quanto scrivono, nella interpellanza, inoltrata al S… - idea_radio : Marina Yachting, arriva il sì del consiglio #Civitavecchia Voto unanime al progetto di interesse pubblico. Assenti… -

Ecodellojonio

E' quanto denunciano icomunali diCiccio Auletta (Diritti in comune), Olivia Picchi (Partito Democratico), Matteo Trapani (Partito Democratico) e Gabriele Amore (Movimento 5 ...... peraltro particolarmente apprezzato,e assessori che oggi hanno maturato un'esperienza ... 'In un quadro politico in cui tutti litigano, noi siamo costruttivi pur dall'', ha ... I consiglieri comunali di opposizione: « Cariati sembra una discarica a cielo aperto!» | EcodelloJonio.it "Anche a Cairo, se non vuole perdere le elezioni. Ricordiamo che il piano è valido ancora oggi e gode dell'autorizzazione ministeriale" ..."L'unico collante che tiene insieme maggioranza e opposizione è il terrore del voto e conseguentemente di andare a casa. (ANSA) ...