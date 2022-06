Hustle | su Netflix in streaming da oggi

(Di mercoledì 8 giugno 2022), il nuovo film con Adam Sandler sul mondo del basket, sbarca suina partire da8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio., il nuovo film con Adam Sandler sul mondo del basket, sbarca suina partire da8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio online.è prodotto da Adam Sandler e dal campione dei Los Angeles Lakers LeBron James, recentemente protagonista di Space Jam: A New Legacy. Nel cast ci sono anche Robert Duvall, Queen Latifah e Ben Foster. Nel lungometraggio, dopo aver scoperto un giocatore eccezionale ma dal passato turbolento, un talent scout del basket (Adam Sandler) in cerca di riscatto decide di convincere il fenomeno sportivo a ...

Advertising

NbaReligion : Il numero 23 gialloviola è alla première di Hustle, il film in uscita su Netflix l’8 giugno - cek_house : #Netflix , le novità e gli arrivi di Giugno 2022 Da non perdere #PeakyBlinders6 , #TheUmbrellaAcademy3 e #hustle .… -

, il nuovo film con Adam Sandler sul mondo del basket, sbarca suin streaming a partire da oggi 8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio online.è prodotto da Adam ...Adam Sandler ha recentemente parlato dell' incidente di letto che ha causato il suo occhio nero : durante il tour promozionale del suo nuovo filmintitolato, l'attore 55enne è stato intervistato dai giornalisti di Good Morning America Monday e, indicando l'infortunio, ha esordito dicendo: " Questo è qualcosa di cui devo parlare, ...Hustle, il nuovo film con Adam Sandler sul mondo del basket, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 8 giugno 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Hustle, il nuovo film con Adam Sa ...Le rivincite di Adam Sandler e il basket (in un film) che spiega la vita: la recensione di Hustle, sport movie disponibile in streaming su Netflix. Nel ruolo di Bo Cruz c'è Juancho Hernangómez, stella ...