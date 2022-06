Giulia Stabile ‘sbarca’ su Netflix: in che ruolo e quando vederla? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Giulia Stabile davanti a sé ha una nuova sfida da affrontare. La ballerina vincitrice di Amici 20, presto sbarcherà su Netflix. Potrebbe interessarti: I migliori film di Netflix Chris Williams ha scelto l’ex allieva di Amici 20 Dal prossimo 8 luglio, Giulia Stabile ha davanti a sé una nuova sfida: Netflix l’ha scelta per un cameo vocale. La 19enne presterà la sua voce alla Vedetta dell’Inevitabile, personaggio del film Il mostro dei mari, la cui regia è affidata al Premio Oscar Chris Williams. Tra i personaggi famosi che prenderanno parte al cartone animato, ci sarà anche Claudio Santamaria e Diego Abbatantuono: il primo sarà la voce di Jacob Holland il noto cacciatore di mostri mentre il secondo sarà Capitano Crow. Il cartone animato verrà trasmesso su tutte le ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 8 giugno 2022)davanti a sé ha una nuova sfida da affrontare. La ballerina vincitrice di Amici 20, presto sbarcherà su. Potrebbe interessarti: I migliori film diChris Williams ha scelto l’ex allieva di Amici 20 Dal prossimo 8 luglio,ha davanti a sé una nuova sfida:l’ha scelta per un cameo vocale. La 19enne presterà la sua voce alla Vedetta dell’Inevitabile, personaggio del film Il mostro dei mari, la cui regia è affidata al Premio Oscar Chris Williams. Tra i personaggi famosi che prenderanno parte al cartone animato, ci sarà anche Claudio Santamaria e Diego Abbatantuono: il primo sarà la voce di Jacob Holland il noto cacciatore di mostri mentre il secondo sarà Capitano Crow. Il cartone animato verrà trasmesso su tutte le ...

