Gemma Galgani Pronta Per il Grande Fratello Vip | Insieme ad un suo Ex!

Leggi su gossipnews.tv

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Le voci di un imminente addio dia Uomini e donne si stanno facendo sempre più insistenti. La 72enne non se ne starà con le mani in mano, visto che sembra sempre più probabile un suo ingresso nella Casa del Gf Vip 7 come concorrente.a lei, potrebbe entrare anche un suo ex storico. Ecco tutti gli aggiornamenti sulla nostraal Gf Vip 7: la dama lascerà Uomini e donne? La notizia bomba sta circolando da diverse ore. Pare che la nostrasarà una delle concorrenti del prossimo Gf Vip. Dopo 12 anni di permanenza a Uomini e donne, persembra arrivato il momento di cambiare e affrontare una nuova avventura televisiva. A settembre non la vedremo più nello studio di Maria De Filippi, ma nella casa di ...