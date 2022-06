Gattuso: “Quando sento dire che sono razzista mi sembra di impazzire” (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo essere stato accusato di razzismo Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 8 giugno 2022) Gennaro, ex calciatore e allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo essere stato accusato di razzismo

Advertising

DocRiserva : Eh ma è razzista e omofobo via scozzesi che picchiano come fabbri e spagnoli che danno vita a corride quando perdon… - SecolodItalia1 : Gattuso non ci sta e zittisce gli haters: “Quando mi danno del razzista mi sembra di impazzire”… - infoitsport : Gattuso: 'Impazzisco quando mi danno del razzista. Ma il patibolo dei social è senza possibilità di appello' - infoitsport : Gattuso: “Impazzisco quando mi danno del razzista, voglio lavorare con serenità” - MattiDDribblare : Quando parlavo di un #Jorginho inguardabile, venivo attaccato perché 'ma come ha vinto tutto con il #Chelsea' o 'è… -