“Fuori dal Grande Fratello Vip”: Signorini ha deciso, l’annuncio (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo tanti rumors e indiscrezioni arriva l’annuncio ufficiale di Alfonso Signorini: il nome più discusso non sarà presente al Grande Fratello Vip 7. Il Grande Fratello Vip tornerà in onda a settembre, probabilmente il 19, con una nuova edizione che sarà condotta ancora da Alfonso Signorini. dopo la sesta edizione che è entrata nella storia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dopo tanti rumors e indiscrezioni arrivaufficiale di Alfonso: il nome più discusso non sarà presente alVip 7. IlVip tornerà in onda a settembre, probabilmente il 19, con una nuova edizione che sarà condotta ancora da Alfonso. dopo la sesta edizione che è entrata nella storia L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

fattoquotidiano : #Babygang, un mese di violenze e arresti da Catania a #Peschiera tra fan di Scarface, immigrati picchiati e ragazzi… - La7tv : #ottoemezzo Lucio Caracciolo contro la lista di persone uscita in un articolo definiti putiniani: 'Non sono spie ma… - vigilidelfuoco : #Vigilidelfuoco di #Cosenza al lavoro dalle ore 13 per un #incendio di vegetazione che sta interessando un'area bos… - Ginevra00000 : Il Bascy talmente fuori servito che fa fare tutto a Sophie direttamente dal suo profilo!!#basciagoni - MenassiStefano : Il @Corriere l'ha fatta fuori dal vaso e ora pur arrampicandosi sugli specchi per giustificare un autentico abomin… -