È vero, come dice Salvini, che i media stanno censurando i referendum sulla Giustizia? (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giorno dei cinque quesiti si avvicina. Domenica 12 giugno, infatti, tutti gli italiani aventi diritto al voto potranno recarsi presso il proprio seggio ed esprimere le proprie preferenze sui cinque referendum per abrogativi in materia di Giustizia (che, in caso di esito positivo, obbligherebbero il Parlamento ad ampliare i contenuti già presenti nella riforma Cartabia). Sono giorni, però, che il segretario della Lega Matteo Salvini sfrutta il suo ampio spazio concesso dai media (in particolare dalla televisione) per protestare contro l’assenza di approfondimenti su questo tema, arrivando persino a parlare di “censura” e “bavaglio”. Ma le cose stanno veramente andando così? LEGGI ANCHE > Il Copasir non ha risposto alle proteste della Federazione nazionale della stampa sulla sua ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 8 giugno 2022) Il giorno dei cinque quesiti si avvicina. Domenica 12 giugno, infatti, tutti gli italiani aventi diritto al voto potranno recarsi presso il proprio seggio ed esprimere le proprie preferenze sui cinqueper abrogativi in materia di(che, in caso di esito positivo, obbligherebbero il Parlamento ad ampliare i contenuti già presenti nella riforma Cartabia). Sono giorni, però, che il segretario della Lega Matteosfrutta il suo ampio spazio concesso dai(in particolare dalla televisione) per protestare contro l’assenza di approfondimenti su questo tema, arrivando persino a parlare di “censura” e “bavaglio”. Ma le coseveramente andando così? LEGGI ANCHE > Il Copasir non ha risposto alle proteste della Federazione nazionale della stampasua ...

