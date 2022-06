Dybala Inter, colpo sempre più vicino! La Joya vuole solo i nerazzurri (Di mercoledì 8 giugno 2022) Dybala e l’Inter sempre più vicini! L’attaccante argentino vuole solamente i nerazzurri per il proprio futuro Arrivano solo conferme sullo stato avanzato della trattativa tra Paulo Dybala e l’Inter. I nerazzurri hanno in pugno il numero 10 argentino. Il club nerazzurro ha offerto all’ormai ex numero 10 della Juventus un contratto di quattro anni a 5-5,5 milioni a stagione più bonus. C’è ancora distanza, ma Dybala avrebbe dato il suo gradimento e vuole chiudere al più presto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 8 giugno 2022)e l’più vicini! L’attaccante argentinosolamente iper il proprio futuro Arrivanoconferme sullo stato avanzato della trattativa tra Pauloe l’. Ihanno in pugno il numero 10 argentino. Il club nerazzurro ha offerto all’ormai ex numero 10 della Juventus un contratto di quattro anni a 5-5,5 milioni a stagione più bonus. C’è ancora distanza, maavrebbe dato il suo gradimento echiudere al più presto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

