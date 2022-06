Donna uccisa in strada a Vicenza dall' ex Lui trovato morto vicino al cadavere di un' altra

(Di mercoledì 8 giugno 2022) I rilievi nel punto dove unadi 42 anni di origine serba è stata, 8 giugno 2022 - Omicidio in: Lidia Miljkovic, unadi origini serbe di 42 anni, ...

Advertising

repubblica : Vicenza, donna uccisa in strada dall'ex compagno. L'uomo e' in fuga - rtl1025 : ?? Tra i feriti causati dall'auto che si è scagliata contro la folla a #Berlino ci sarebbero gli alunni di di una sc… - PagliariniSte : Nemmeno il tempo di finire di raccontare la cronaca di un femminicidio, che ne arriva subito un altro. Oggi a… - TelefonoRosaNaz : ??Le donne uccise sono due. Una storia che ci spezza il cuore. Siamo senza parole. #femminicidio - inews__24 : ?? Lidia #Miljkovic, di origini serbe, è stata uccisa questa mattina a #Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno… -

I rilievi nel punto dove unadi 42 anni di origine serba è stataa Vicenza Vicenza, 8 giugno 2022 - Omicidio in strada a Vicenza : Lidia Miljkovic, unadi origini serbe di 42 anni, è stataa colpi di ...Nell'auto anche il corpo di un'altrache sarebbe l'attuale compagna. La Milkovic,42 anni di origine serba, è stataa Vicenza in strada a colpi di pistola dall'ex compagno. Lei aveva ...AGI - Una 42enne di origine croata, Lidia Miljkovic, è stata uccisa oggi nella periferia di Vicenza a colpi ... presumibilmente di un'altra donna con cui l'uomo aveva una relazione sentimentale.La Procura: i delitti potrebbero essere avvenuti nella notte tra sabato e domenica. Daniele Bedini, in cella, resta trincerato nel silenzio ...