Conte dice no al riarmo | ma assicura che il 21 giugno non ci saranno prove di forza in Parlamento

«Nessuno qui ha voglia di mettere in crisi il governo Draghi, guai a confondere le nostre legittime richieste con le posizioni strumentali di altre forze che sostengono il governo. Sia chiaro: noi siamo contro il riarmo, vogliamo una svolta verso un vero negoziato di pace, ma non facciamo il gioco di Matteo Salvini, noi non siamo la Lega». Il leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, dopo settimane di polemiche contro Draghi, mette le mani avanti in un'intervista a Repubblica: «Col voto del 21 non cadrà il governo, non almeno per mano del Movimento». Nega l'asse con la Lega di Matto Salvini e poi spiega: «La battaglia contro il riarmo che stiamo portando avanti è nel Dna dei Cinque Stelle Stelle. Se volessimo far cadere l'esecutivo o metterlo in difficoltà presenteremmo un atto parlamentare, una risoluzione con l'obiettivo di cercare ...

