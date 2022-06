Clima | maggio 2022 il quinto più caldo a livello globale

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –è stato, globalmente, ilpiùmai registrato, insieme a2018 e 2021. Nell’Europa sud-occidentale, si sono registrate temperature molto superiori alla media, in combinazione con un’ondata di calore che ha battuto i record nazionali e locali di temperatura massima e minima. E’ quanto rileva Copernicuste Change Service (C3S), implementato dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine per conto della Commissione europea, con il finanziamento dell’Ue. Le temperature, inoltre, hanno superato di molto la media nella regione che si estende dalla Siberia occidentale all’Asia centrale fino all’India settentrionale e al Pakistan, nel Corno d’Africa, nel sud degli Stati Uniti e nel Messico, così come in Antartide. Le ...