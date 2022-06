Cinquemila juror da tutto il mondo per #Giffoni2022 | la 52^ edizione dedicata agli “invisibili”

Leggi su anteprima24

Giffoni (Sa) – Giffoni torna ai grandi numeri che hanno caratterizzato la sua storia e si prepara ad accogliere gli artisti più amati dai giovani e non solo. Dal 21 al 30 luglio saranno oltre 5000 i giurati presenti a Giffoni, divisi nelle categorie Elements +3, +6, +10 e Generator+13, +16 e +18. A questi vanno aggiunti i 200 ragazzi selezionati per Impact!, i genitori ai quali èla sezione Parental Experience e il cinema del reale di Gex Doc. Oltre che dall'Italia, iarriveranno da: Stati Uniti d'America, Georgia, Austria, Albania, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Regno Unito, Macedonia del Nord, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Ungheria, Iran e Qatar. LE NOVITÀ . Saranno oltre 250 i talenti ospiti a. Tornano in ...