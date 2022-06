Bergamo, dieci profughi ucraini ospitati in tre appartamenti confiscati alla mafia (Di mercoledì 8 giugno 2022) Bergamo. È stato siglato martedì dal Prefetto di Bergamo, Enrico Ricci, e il sindaco del Comune di Bergamo, Giorgio Gori, l’accordo di collaborazione per l’utilizzo di 3 beni immobili confiscati alla criminalità organizzata da destinare all’accoglienza di 10 cittadini ucraini in fuga dal conflitto bellico in corso. I 3 appartamenti, assegnati temporaneamente dall’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) in comodato d’uso al Prefetto di Bergamo, verranno messi a disposizione del Comune di Bergamo per la gestione dei servizi di accoglienza secondo la disciplina dei C.A.S., con oneri a carico del Ministero dell’Interno. Nel recepire il Protocollo d’Intesa ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 8 giugno 2022). È stato siglato martedì dal Prefetto di, Enrico Ricci, e il sindaco del Comune di, Giorgio Gori, l’accordo di collaborazione per l’utilizzo di 3 beni immobilicriminalità organizzata da destinare all’accoglienza di 10 cittadiniin fuga dal conflitto bellico in corso. I 3, assegnati temporaneamente dall’Agenzia Nazionale dei beni sequestrati ecriminalità organizzata (ANBSC) in comodato d’uso al Prefetto di, verranno messi a disposizione del Comune diper la gestione dei servizi di accoglienza secondo la disciplina dei C.A.S., con oneri a carico del Ministero dell’Interno. Nel recepire il Protocollo d’Intesa ...

