C'√® grande confusione attorno all' esame del tampone orale di Chiara Poggi effettuato dal perito incaricato del gip, la genetista Denise Albani. Bisogna partire dal presupposto che al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte della procura di Pavia guidata da Fabio Napoleone e da parte dei suoi collaboratori: √® stato imposto il silenzio per garantire un sereno svolgimento delle indagini e la maggior parte dei risultati sono coperti dal segreto istruttorio. Ieri Albani ha comunicato ai consulenti di parte i risultati del secondo esame effettuato sul tampone e i consulenti hanno reso dichiarazioni alla stampa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Garlasco, ecco cosa c'è sul tampone di Chiara Poggi