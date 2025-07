Se non è un record poco ci manca. Nel weekend da favola del motociclismo turco arrivano la bellezza di cinque vittorie: tre del fenomeno Toprak Razgatlioglu e due dei gemelli Deniz e Can Alexander Oncu, 23 anni il prossimo 26 luglio. Il primo nella gara del Sachsenring in Moto2, il secondo a Donington in gara2 di SuperSport600 Next Gen, sulla Yamaha R9 del team ravennate Evan Bros che con Can Oncu sta rivivendo i fasti del recente passato. Un passato nel quale la squadra bizantina ha conquistato due titoli Mondiali – con Krummnenacher e Locatelli – e tre titoli di vicecampione del mondo, con Caricasulo (nell’anno della vittoria di Krummenacher), Odendaal e Baldassarri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motociclismo - SuperSport600 Next Gen. Oncu, quinta vittoria stagionale. Mahendra invece arranca ancora