Sicurezza online dei minori l’Unione Europea lancia la sperimentazione per accertare l’età di chi naviga

L’Unione Europea sta avviando una serie di interventi per incrementare la sicurezza digitale dei minori. Tra le misure proposte, rientra lo sviluppo di una piattaforma sperimentale per accertare l’etĂ degli utenti online, come previsto dal Digital Services Act. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Unione europea. Arriva il test per la verifica dell'età sui social - Italia, Francia, Spagna, Grecia e Danimarca parteciperanno alla fase pilota dell'applicazione, che è uno dei tasselli che comporranno il portafoglio d'identità digitale atteso per la fine del 2026. Si legge su euroroma.net

La Commissione europea ufficializza le linee guida per la protezione dei minori e la verifica dell'età online - Le misure per cercare di limitare pericoli come l'adescamento, accesso ai contenuti nocivi, ma anche cyberbullismo ... Lo riporta wired.it