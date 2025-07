La pietra che parlava tutte le lingue | come la Stele di Rosetta ha cambiato il destino dell’umanità

La storia archeologica, soprattutto quella scritta tra la fine del 1700 e il 1800, è composta da diversi ritrovamenti importanti. Uno di questi è proprio la Stele di Rosetta che, pur non avendo l’impatto visivo del tesoro di Tutankhamon, rappresenta un passo importante nella conoscenza e la comprensione della civiltĂ egizia. Ma cos’è, di fatto, questa pietra composta da granodiorite che riporta sulla sua superficie delle incisioni? A grandi linee, può essere considerato una forma di “vocabolario” grazie al quale è stato possibile dare un significato ai geroglifici. Il contenuto in sĂ© dell’iscrizione è un decreto tolemaico risalente dal 196 a. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La pietra che parlava tutte le lingue: come la Stele di Rosetta ha cambiato il destino dell’umanitĂ

