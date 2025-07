Dave Meltzer | La AEW non voleva essere bullizzata

Il mondo del wrestling è entrato in una nuova fase di rivalità: Tony Khan ha lanciato un chiaro messaggio alla WWE con AEW All In, un evento record durato ben sei ore — superando così WrestleMania 35, che si era fermato a cinque ore e venti minuti. La mossa non è stata casuale. Secondo Dave Meltzer del Wrestling Observer Radio, Khan ha volutamente sovrapposto All In al Saturday Night's Main Event della WWE, tenutosi la stessa sera, per affermare la propria posizione nel panorama del wrestling. "Era al 100% intenzionale. L'idea era quella di essere certi che il main event continuasse durante l'inizio del broadcast WWE.

