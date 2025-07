PD e Dei Goti | Non parteciperemo al Consiglio Comunale serve chiarezza politica e confronto sui temi della città

La decisione come atto di protesta contro il progressivo svuotamento del Consiglio Comunale e l’assenza di un confronto politico serio sui temi strategici per Sant’Agata de’ Goti.. I sottoscritti Consiglieri di opposizione, con la presente, comunicano la propria decisione di non prendere parte alla prossima seduta del Consiglio Comunale. Tale scelta rappresenta una presa di posizione politica netta e necessaria alla luce del persistente svilimento del ruolo del Consiglio Comunale quale luogo di confronto democratico e di elaborazione di una visione strategica per la nostra comunità . Da troppo tempo, infatti, l’attività del Consiglio si limita ad affrontare esclusivamente questioni tecniche e amministrative, trascurando del tutto i temi fondamentali che riguardano il futuro del nostro territorio: politiche per il turismo, spopolamento, sviluppo economico, occupazione, sanità . 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: consiglio - comunale - goti - politica

Consulta del porto, ok dal Consiglio comunale - Approvata la Consulta del porto: uno strumento di partecipazione e consultazione. Il Consiglio comunale ha dato il via libera al regolamento per la Consulta comunale del porto.

Si accende il Consiglio comunale, FutuRa comunica che non ci sarà per protesta - Si accende il Question Time di Frosinone che andrà in scena oggi, 14 maggio. I Consiglieri Comunali del Gruppo FutuRa, Giovambattista Martino, Teresa Petricca e Francesco Pallone, comunicano - tramite una nota - la loro assenza nel Consiglio Comunale, quale azione di protesta e segno di massima.

Consiglio comunale, parte da Catania l’appello per una Costituente Europea - Durante un’assemblea pubblica promossa dalla presidenza del consiglio comunale di Catania nell’aula consiliare di palazzo degli Elefanti e dal Movimento Elettori e Consumatori è stata presentata una lettera aperta che chiede la creazione immediata di un’Europa federale.

Sant’Agata de’ Goti, l’opposizione non parteciperà al prossimo Consiglio comunale; Sant’Agata de’ Goti, opposizione annuncia autosospensione dal Consiglio Comunale; Rimpasto di Giunta nel Golfo: fuori Goti e Boscaglia, dentro Marrini e Droghini.

Sant’Agata de’ Goti, opposizione annuncia autosospensione dal Consiglio Comunale - I consiglieri di opposizione del Pd e gruppo ‘De Goti’ al Comune di Sant’Agata de’ Goti hanno comunicato oggi la loro decisione di non partecipare alla prossima seduta del Consiglio Comunale, annuncia ... Lo riporta ntr24.tv