Mondiale per Club al Chelsea | la gaffe di Trump alla premiazione | VIDEO

Donald Trump, Presidente degli U.S.A., presente alla premiazione del Chelsea per la vittoria del Mondiale per Club. Forse un po' troppo.. Donald Trump si è reso protagonista di una gaffe che è giĂ diventata virale. Durante la premiazione del Chelsea, vittorioso al Mondiale per Club negli Stati Uniti d'America dopo il 3-0 in finale al PSG, dopo aver consegnato la coppa al capitano Reece James, il Presidente degli U.S.A. è rimasto sul palco d’onore anche al momento dell’alzata al cielo del trofeo da parte dei giocatori. Come prevede il cerimoniale, Trump avrebbe dovuto farsi da parte e lasciare che la squadra festeggiasse la vittoria: c’è poi voluto l’intervento di Gianni Infantino, Presidente della FIFA, per farlo defilare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Mondiale per Club al Chelsea: la gaffe di Trump alla premiazione | VIDEO

