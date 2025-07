Scuola come avverranno le assunzioni degli oltre 54mila insegnanti I sindacati | Il piano Valditara non risolve il precariato

A partire da settembre 2025, nelle scuole italiane arriveranno più di 54mila insegnanti di ruolo. Il maxi piano del ministro Giuseppe Valditara: come avverranno le assunzioni. Un intervento che il capo del Dicastero dell’Istruzione ha definito “ storico “, anche perché prevede oltre 13mila nuovi docenti a tempo indeterminato di religione cattolica, le cui assunzioni erano ferme da vent’anni. Ma per i sindacati questo piano non risolve il problema del precariato nelle scuole. (Ansa Foto) – notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Scuola, come avverranno le assunzioni degli oltre 54mila insegnanti. I sindacati: “Il piano Valditara non risolve il precariato”

