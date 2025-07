La riorganizzazione a seguito dell’arrivo di Sottil è ormai cosa fatta. Come già comunicato dal Modena, Paolo Mandelli tornerà a guidare la Primavera (la cui panchina fu affidata a David Rodriguez, oggi nello staff di Sottil) e Leonardo Fontanesi (lo scorso novembre chiamato a collaborare con Mandelli) allenerà l’Under 17. Unico a non legare più il suo nome ai colori gialloblù sarà Michele Troiano, il cui futuro sembra potersi tingere di bianconero. Esiste la possibilità concreta di una sua entrata nella squadra tecnica di Igor Tudor alla Juventus, opportunità certamente importante per lui dopo gli anni da allenatore dei vari settori giovanili frequentati negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Troiano potrebbe entrare nello staff di Tudor alla Juventus, Bozhanaj ufficiale alla Carrarese. Possibile test contro l’Atalanta