Miss Venice Beach 2025 | passano in finale due trevigiane

Piazzale Europa a Rosolina Mare si è acceso di eleganza e talento con la seconda tappa del tour Miss Venice Beach 2025, nonostante un vento frizzante e temperature più autunnali che estive. Il pubblico non si è lasciato scoraggiare e le 15 concorrenti in gara hanno saputo trasformare la serata in. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it