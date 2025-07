Acerbi il futuro sarà scritto presto L’Inter valuta il clamoroso addio

MILANO Nella testa del “veterano“ Francesco Acerbi si è acceso un campanello d’allarme. Se il grande obiettivo del mercato interista è Giovanni Leoni, promosso anche dal vicepresidente Javier Zanetti ("(È un giovane davvero interessante. Vediamo se ci sarà qualche possibilità.") ci sarà chi dovrà pure fare spazio al giovane talento del Parma. Il rischio è che sia uno tra l’esperto azzurro e Stefan De Vrij, sebbene ad oggi entrambi abbiano ancora un anno di contratto e la volontà di onorare gli accordi. Vero, nemmeno l’olandese è un giovincello (33 anni), ma Acerbi viaggia verso le trentotto candeline da spegnere a febbraio e nell’ultima stagione è stato fuori per tre mesi consecutivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Acerbi, il futuro sarà scritto presto . L’Inter valuta il clamoroso addio

In questa notizia si parla di: sarà - acerbi - scritto - presto

Spalletti: «In Norvegia sarà quasi uno spareggio, Acerbi mi ha detto stamani che non ci sarà» - Il ct della Nazionale italiana Luciano Spalletti ha tenuto la conferenza stampa in vista dei prossimi impegni dell’Italia per le qualificazioni ai Mondiali 2026 (vs Norvegia il 6 giugno, vs Moldavia il 9 giugno).

Carnevali: «Acerbi-Nazionale? Sarà successo qualcosa prima!» - Carnevali prende le difese di Francesco Acerbi, che lui conosce bene. L’AD del Sassuolo ha provato a commentare la querelle nata tra il difensore dell’Inter e l’ormai ex CT della Nazionale Spalletti.

L’Inter si cautela in regia: se parte Çalhanoglu, c’è Xhaka. Il calciatore svizzero del Leverkusen sarebbe il sostituto giusto? Granit Xhaka, motore del Leverkusen pronto a cambiare aria, non sarà l’ultima collezione di grido nella moda europea, ma si pu Vai su Facebook

Le pagelle di Psg-Inter: Acerbi in confusione, Dimarco disastroso. Lautaro si arrende presto; Inter, la buona notizia arriva da Acerbi. Il difensore in gruppo: gara cerchiata in rosso; Via libera alla manovra. Variazione di bilancio. Nuova scuola a ovest.