Giovediamoci e Varchi d’Estate | shopping e musica nel centro storico di Montevarchi

Arezzo, 15 luglio 2025 – Giovedì 17 luglio il centro storico di Montevarchi si prepara a vivere l’ultima serata di “Giovediamoci. e tuffiamoci nei saldi”, l’iniziativa che la scorsa settimana ha animato le vie cittadine con shopping serale e intrattenimento. Per l’occasione, ancora negozi aperti fino a tardi, street food, bancarelle di hobbisti e animazione per bambini trasformeranno il centro in un luogo di incontro vivace e accogliente, ideale per famiglie e giovani. Dopo il successo delle prime tre serate e il sold out registrato con Drusilla Foer, torna anche “Varchi d’Estate”, la rassegna di eventi estivi promossa per valorizzare spettacoli di generi diversi che ha particolarmente interessato il pubblico montevarchino e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

