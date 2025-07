MotoGP i precedenti di Bagnaia a Brno Per Pecco un podio e… una tibia fratturata

Nel fine settimana, la MotoGP tornerĂ a fare tappa in Cechia dopo cinque anni di assenza. L’autodromo di Brno ha rappresentato per anni un appuntamento fisso del Motomondiale, venendo però stralciato dal calendario dopo l’edizione 2020. Uno dei centauri piĂą esperti in griglia è Francesco Bagnaia, che però non serba un buon ricordo della pista morava. Difatti qui, proprio nel 2020, si fratturò la tibia destra cadendo sul finire della prima sessione di prove libere. Con il senno di poi, l’accaduto gli costò caro, perchĂ© gli impedì di partecipare al successivo double header tenutosi in Austria, dove avrebbe indubbiamente potuto essere protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, i precedenti di Bagnaia a Brno. Per Pecco un podio e… una tibia fratturata

