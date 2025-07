Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto scontro tra auto e moto | morti sul colpo due ragazzi di 17 anni

Incidente nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): due ragazzi di 17 anni sono morti sul colpo dopo lo scontro tra la moto a bordo della quale viaggiavano e un'auto all'incrocio tra la via Kennedy e la via San Vito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - barcellona - pozzo - gotto

Tragedia a Barcellona, morti due 17enni in un incidente stradale - Le vittime della strada sono due ragazzi di 17anni. Incidente mortale poco dopo le 2 in via Kennedy a Barcellona Pozzo di Gotto.

Barcellona PG. Cerimonia passaggio di campana Rotary Club: il nuovo presidente è Nicolò Mazzeo Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto Rotary International Vai su Facebook

Barcellona Pozzo di Gotto, tragico incidente nella notte: muoiono due ragazzi di 17 anni; Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, scontro tra auto e moto: morti sul colpo due ragazzi di 17 anni; Tragedia nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto, muoiono due 17enni in un incidente in scooter.

Incidente a Barcellona Pozzo di Gotto, scontro tra auto e moto: morti sul colpo due ragazzi di 17 anni - Incidente nella notte a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina): due ragazzi di 17 anni sono morti sul colpo dopo lo scontro tra la moto a bordo della quale ... Lo riporta fanpage.it

Terribile incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, morti due giovani di 17 anni - Terribile incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, scontro violento tra una moto ed un'auto: nell'impatto sono morti due minorenni ... Come scrive strettoweb.com