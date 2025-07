Nvidia tornerà a vendere chip per l’IA in Cina

L’azienda tecnologica statunitense Nvidia ha annunciato la riapertura delle vendite in Cina del suo chip avanzato per l’intelligenza artificiale, l’H20. L’ufficialità è arrivata a pochi giorni dall’incontro tra Jensen Huang, co-fondatore, presidente e Ceo della compagnia con sede a Santa Clara (California), e gli esponenti dei governi di Cina e Stati Uniti. I vertici avverranno rispettivamente a Pechino e Washington. «Nvidia ha presentato domanda per riprendere le vendite di Gpu Nvidia H20. Il governo degli Stati Uniti ha assicurato a Nvidia che le licenze saranno concesse e Nvidia prevede di iniziare le consegne a breve», si legge in un comunicato diffuso dall’azienda che domina il mercato dei processori usati dalle intelligenze artificiali. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Nvidia tornerà a vendere chip per l’IA in Cina

