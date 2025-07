Cava de’ Tirreni sfiorata la tragedia nella notte nella frazione Santa Lucia

Tempo di lettura: < 1 minuto Si indaga per ricostruire la dinamica di quanto accaduto nella notte in via Aspriunata, a Santa Lucia, frazione di Cava de’ Tirreni. Una coppia, lui quarant’anni, lei trentacinque anni hanno riportato diverse ferite da armi da taglio e si trovano entrambi ricoverati in due strutture ospedaliere diverse. La donna ha una ferita profonda all’addome ma non è in gravi condizioni mentre l’uomo ha un taglio alla gola. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di un tentato femminicidio e poi suicidio ma i rilievi e le indagini sono ancora in corso. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Azzurra, un’automedica della Croce Bianca, i Carabinieri e la Polizia, che stanno indagando sull’accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

