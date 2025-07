Cesena visite mediche per Zaro Bianchi e Olivieri i nomi per l’attacco

Il Cesena è vicino al terzo acquisto di mercato. Già oggi, o al massimo domani, Giovanni Zaro – per lui dovrebbe essere pronto un contratto biennale fino a giugno 2027 – sarà in città per sottoporsi alle visite mediche. Il difensore centrale, proveniente dal Modena, è il profilo scelto per sostituire l’ormai ex capitano Prestia approdato, anche se non è ancora stato ufficializzato, all’Inter Under 23. Classe 1994, nativo di Vanzaghello, piccolo comune della cintura urbana di Milano, Zaro è cresciuto nella Pro Patria, la sua formazione calcistica è poi terminata nel 2012 nella Primavera dell’Inter. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, visite mediche per Zaro. Bianchi e Olivieri i nomi per l’attacco

