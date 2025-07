Calcio Serie C Pianese ci siamo! Cominciata la stagione 2025-2026 Primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Birindelli

E’ iniziata ufficialmente la stagione 20252026 della Pianese: ieri, i bianconeri si sono ritrovati allo stadio Comunale di Piancastagnaio per iniziare gli allenamenti in vista dello start del campionato che li vedrà nuovamente ai nastri di partenza della Serie C. Un campionato che la squadra di Alessandro Birindelli (nella foto) affronterà con entusiasmo, umiltà e determinazione, come ha spiegato lo stesso tecnico nel giorno della sua presentazione. Ieri mattina, quindi, il primo incontro tra il gruppo squadra. Dopo il pranzo tutti insieme in albergo, nel pomeriggio i giocatori hanno svolto il primo allenamento agli ordini del neo condottiero bianconero e del suo staff (Diego Rognini è il vice, Tomas Giani ha l’incarico di collaboratore tecnico e match analyst; il confermato Giacomo Palmi è l’allenatore dei portieri). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcio Serie C. Pianese, ci siamo! Cominciata la stagione 2025-2026. Primi allenamenti agli ordini dell’allenatore Birindelli

Serie C, i verdetti: Ternana, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese ai playoff. Lucchese ai playout - Firenze, 27 aprile 2025 – Ternana già ai playoff nazionali, Arezzo, Gubbio, Pontedera e Pianese sono invece ai playoff di girone.

Serie C. Pianese, rumors sul futuro allenatore. Mister Formisano corteggiato dal Livorno - Sta lavorando nel silenzio, il direttore sportivo della Pianese, Francesco Cangi. Chiusa la stagione al secondo turno dei play off, traguardo storico per i bianconeri amiatini, l’obiettivo, nel prossimo campionato, sarà confermare quanto di buono fatto e, perché no, alzare anche un po’ l’asticella.

Pianese: Francesco Cangi pronto a nominare il nuovo allenatore per la Serie C 2025/2026 - Questione di giorni se non di ore e la Pianese avrà il suo nuovo allenatore. Il direttore sportivo bianconero, Francesco Cangi, è chiamato a scegliere la guida tecnica delle zebrette dopo la separazione, consensuale, con Alessandro Formisano (che sembra vicino al Livorno, con il passaggio di Indiani al Grosseto).

