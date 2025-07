ChissĂ se è la quiete prima della tempesta, questo silenzio che circonda Domenico Berardi, o se è la circospezione che è condizione ideale per perfezionare la trattativa che, dicono, porterebbe al rinnovo. Difficile da capire, perchĂ© con Berardinho non si sa mai, ma non sfugge l’atipicitĂ della sua estate. Immortalato piĂą spesso dalle immagini con cui i social ufficiali neroverdi raccontano il quotidiano a Ronzone che non sulle pagine e sui siti che fanno del mercato il loro pane quotidiano. A suggerirne un’inedita assenza da rumor dei quali Berardihno è sempre stato protagonista, qualche volta suo malgrado, qualche altra, e piĂą spesso, perchĂ© qualcosa sotto c’era, anche se non si è mai concretizzato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Berardi e un’estate senza sirene. Il richiamo del Sassuolo è più forte