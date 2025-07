Rita Granata investita e uccisa a Fuorigrotta confermata condanna a 8 anni | conducente sotto effetto di alcol e droga

Confermata in appello la condanna a 8 anni per l'automobilista che il 5 maggio 2024 investì Rita Granata, la studentessa di 27 anni poi morta in ospedale.

E' stata confermata dai giudici della corte d'Appello di Napoli la sentenza di condanna a 8 anni di reclusione (confermando il primo grado) per Antonio Riccio, responsabile di aver investito e ucciso Rita Granata il 5 maggio del 2024 in via Leopardi a Fuorigrotta

Confermata la condanna a otto anni di reclusione per Antonio Riccio, ritenuto responsabile dell'omicidio stradale di Rita Granata, 27enne travolta un anno fa a Fuorigrotta. Sono stati i giudici della corte di Appello di Napoli - presidente Rovida - a confermare la

Confermata in appello la condanna a 8 anni per l'automobilista che il 5 maggio 2024 investì Rita Granata, la studentessa di 27 anni poi morta in ospedale

«Questa sentenza non mi restituisce mia figlia, però almeno mi dà un po' di sollievo perché finalmente giustizia è stata fatta».